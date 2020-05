Mercoledì 13 maggio 2020 - 15:13

Coronavirus, Vaticano: niente tagli a lavoratori e carità

Il ministro delle finanze spiega strategia per affrontare deficit

Città del Vaticano, 13 mag. (askanews) – “Dobbiamo amministrare con la passione e la diligenza del buon padre di famiglia. Ci sono tre cose che non sono in discussione, nemmeno in questo tempo di crisi: la retribuzione dei lavoratori, gli aiuti alle persone in difficoltà e il sostegno alle Chiese bisognose. Nessun taglio riguarderà chi è più vulnerabile”. Lo spiega il prefetto della Segreteria per l’Economia, padre Juan Antonio Guerrero, che, in una intervista a Vatican News, illustra le misure assunte dalla Santa Sede per affrontare il calo di introiti e il contestuale aumento del deficit innescato anche nello Stato pontificio dalla pandemia di coronavirus.

“Non viviamo per salvare i budget. Abbiamo fiducia nella generosità dei fedeli. Ma dobbiamo dimostrare a chi ci dona parte dei suoi risparmi che i suoi soldi sono ben spesi. Ci sono tanti cattolici nel mondo disposti a donare per aiutare il Santo Padre e la Santa Sede a compiere la propria missione. E’ a loro che dobbiamo rendere conto. E a loro che possiamo ricorrere”.

“E’ vero che la situazione non è diversa, ma è vero anche che noi non abbiamo né la leva della politica monetaria e né quella della politica fiscale. Noi possiamo contare solo sulla generosità dei fedeli, su un piccolo patrimonio e sulla capacità di spendere meno. Contrariamente a quello che in tanti pensano non ci sono grandi salari qui”, spiega il “ministro delle finanze” della Santa Sede. “Una buona notizia è che SPE (Segreteria per l’Economia, ndr.), APSA (Amministrazione per il Patrimonio della Sede Apostolica, ndr.), Segreteria di Stato, Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Consiglio per l’Economia e Governatorato stanno lavorando insieme per fronteggiare la crisi e riformare quel che va riformato. Abbiamo chiesto a ciascun Ente di fare il possibile per ridurre le spese salvaguardando l’essenzialità della propria missione. A un livello più strutturale, poiché il deficit è strutturale, dovremo centralizzare gli investimenti finanziari, migliorare la gestione del personale, migliorare la gestione degli appalti. Sta per essere approvato un codice per gli appalti che porterà sicuramente a dei risparmi. Stiamo lavorando in costante collegamento con tutti i dicasteri coniugando la centralizzazione con la sussidiarietà; le autonomie con i controlli; la professionalità con la vocazione”.