Martedì 12 maggio 2020 - 13:52

Viaggio (virtuale) con Aspi nelle regioni del vino italiano

Dal 26 maggio tour tra le migliori produzioni enoiche del Paese

Milano, 12 mag. (askanews) – Aspi, l’Associazione sommellerie professionale italiana dà il via ad un nuovo calendario di appuntamenti per appassionati e professionisti all’insegna di #SommelierAtHome: una rassegna di incontri settimanali online per scoprire, regione per regione, le più iconiche produzioni vinicole della penisola. A ogni tappa, i partecipanti riceveranno direttamente a casa il vino da degustare, guidati dai sommelier Aspi e dagli stessi produttori che si collegheranno in videoconferenza.

Il viaggio inizia in Piemonte, in compagnia di Davide Canina, sommelier de La Locanda del Sant’Uffizio, ristorante dello chef Enrico Bartolini, nell’Astigiano: martedì 26 maggio con Le caratteristiche della Barbera si scopriranno le differenze nelle varie zone del Piemonte, da Langa e Roero passando per il Monferrato, astigiano e casalese, fino alla nuova DOCG del Nizza, degustando un Barbera d’Asti che esprime le tipicità del vitigno. Martedì 2 giugno, sempre alle 20.30, sarà la volta de Il Timorasso, bianco piemontese, che invecchia senza mai stancarsi: degustando un Derthona che ben esprime le tipicità del territorio, Canina spiegherà le caratteristiche di questo vitigno unico e la sua particolare storia, dal recupero dei vigneti del grande Walter Massa, padre del Timorasso, fino ai giorni nostri con il passaggio da Timorasso a Derthona per valorizzare maggiormente il territorio. L’escursione in Piemonte si concluderà martedì 9 giugno con Il Nebbiolo in Piemonte: Nebbiolo d’Alba alla mano, si scopriranno le diverse sfumature del Nebbiolo dalla Langa al Roero fino all’Alto Piemonte, in base al clima, al terreno e alle lavorazioni.

Il viaggio di Aspi proseguirà poi alla volta del Sud Italia, questa volta guidati dal sommelier Angelo Di Costanzo, F&B manager e Wine Specialist che si collegherà online con i partecipanti per svelare tutte le meraviglie enoiche della Campania.