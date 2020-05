Lunedì 11 maggio 2020 - 19:50

Fase 2, 2,5 mln test molecolari e 2,4 mln tamponi effettuati

Si pnsa a incremento produzione italiana di kit

Roma, 11 mag. (askanews) – In Italia sono stati effettuati 2,5 milioni di test molecolari e per realizzarli il Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus ha distribuito 2,4 milioni di tamponi. Il dato è aggiornato alla data del 9 maggio. Altri 5 milioni di test saranno pronti a partire da questa settimana e, per accompagnare la loro distribuzione con la dotazione dei reagenti, imprescindibili per i test molecolari sui tamponi, il Commissario Straordinario Domenico Arcuri ha proposto una Richiesta d’offerta.

“Una procedura quanto mai necessaria sia perché i reagenti scarseggiano in tutto il globo, – si spiega in una nota dell’ufficio del Commissario Arcuri – sia per i numerosi diversi tipi usati sul territorio nazionale: variano non solo da regione a regione, ma anche all’interno della stessa a seconda del laboratorio. E non tutte le regioni sono in grado di provvedere in modo autonomo”.

Per questi motivi, si spiega anche, nella Richiesta d’offerta, c’è anche la disponibilità del Commissario a ricevere richieste di supporto per consentire l’incremento della produzione italiana di kit, reagenti e di tutti gli strumenti necessari all’effettuazione dei test molecolari su tamponi delle vie respiratorie.