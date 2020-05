Lunedì 11 maggio 2020 - 20:31

Azzolina: in Dl Rilancio quasi 1,5 mld di euro per la scuola

"16mila posti in più per le assunzioni attraverso i concorsi"

Roma, 11 mag. (askanews) – “In arrivo maggiori risorse per la #scuola: nel Decreto Rilancio quasi 1 miliardo e mezzo per ripartire. E una buona notizia per i docenti precari: 16mila posti in più per le assunzioni attraverso i concorsi”. Lo scrive su Twitter la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.