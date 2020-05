Domenica 10 maggio 2020 - 13:49

Boccia: dal 18 maggio riaperture differenziate tra Regioni

Da giovedì ministero Salute presenterà dati Regione per Regione

Milano, 10 mag. (askanews) – Dal 18 maggio “ci sarà una nuova fase che porterà a a una differenziazione territoriale”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al Tg2.

“Da giovedì prossimo – ha spiegato – il ministero della Salute presenterà i dati Regione per Regione, che saranno presentati agli italiani ogni settimana e sarà possibile valutare il grado di rischio che c’è tra le Regioni. Noi stiamo lavorando per far ripartire questa differenziazione territoriale dal 18 maggio e potranno riaprire gran parte della attività economiche, ma vogliamo anche costruire questa nuova normalità rendendo trasparente la condizione di ogni Regione”.