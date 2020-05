Sabato 9 maggio 2020 - 14:34

Superati nel mondo 4 milioni di casi di COVId-19

Ufficialmente i morti sono 275mila

Roma, 9 mag. (askanews) – La pandemia da coronavirus ha colpito oltre 4 milioni di persone in tutto il mondo, mentre dalla sua comparsa a dicembre in Cina ha ucciso ucciso almeno 274.617 persone secondo un calcolo della France Presse e del sito World meter che aggiorna i dati di tutti i Paesi del pianeta.

Secondo i dati di World meter fino alle 14 di oggi, 4.034.015 casi di contaminazione da coronavirus sono stati ufficialmente registrati in 195 paesi e territori dall’inizio dell’epidemia. Questo numero di casi diagnosticati, tuttavia, riflette solo una frazione del numero effettivo di infezioni, con un gran numero di paesi che fanno i test solo ai casi che richiedono cure ospedaliere. Tra questi casi, almeno 1.293.700 sono oggi considerati guariti stando ai calcoli di Afp.

Gli Stati Uniti sono il paese più colpito in termini di numero di decessi e contagi, con 77.180 morti per 1.283.929 casi. Dopo gli Stati Uniti, quattro paesi europei guidano questa triste classifica: il Regno Unito con 31.241 morti per 211.364 casi, l’Italia con 30.201 morti per 217.185 casi, la Spagna con 26.478 morti per 223.578 casi e la Francia con 26.230 morti per 176.079 caso.

L’Europa ha totalizzato fino a sabato mattina 154.144 morti e 1.696.696 casi, gli Stati Uniti e il Canada 81.858 morti e 1.350.363 casi, America Latina e Caraibi 18.651 morti e 339.771 casi, Asia 10.238 decessi per 279.180 casi, Medio Oriente 7.471 decessi e 214.173 casi, Africa 2.130 decessi per 57.689 casi e Oceania 125 decessi per 8.261 casi.

