Sabato 9 maggio 2020 - 18:35

La bella notizia della liberazione di Silvia Romano

La cooperante rapita in Kenya è attesa domenica a Ciampino

Roma, 9 mag. (askanews) – L’annuncio via social è arrivato dal premier Giuseppe Conte: Silvia Romano è stata liberata. Si tratta della cooperante italiana di “Africa Milele”, rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e di cui non si era saputo quasi nulla fino a oggi, tranne che sarebbe stata tenuta prigioniera in Somalia da un gruppo vicino ad al-Shabaab, i terroristi somali affiliati ad al-Qaeda. La donna è attesa in Italia, all’aeroporto di Ciampino, per domani pomeriggio.

Così, a caldo, il padre di Silvia: “Ancora non ho parlato con Silvia e non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale dalla Farnesina, non li ho ancora sentiti. Ma se lo dice Conte, deduco sia così. Non so se reggo o non reggo, devo capire bene, datemi qualche ora per capire bene. Questo è un momento delicato”. A stretto giro, è arrivata la dichiarazione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato”. E poi le molte altre dichiarazioni di esponenti politici e istituzionali, tra cui quelle di Emma Bonino e Nicola Zingaretti.

L’operazione di liberazione è stata condotta dall’Aise guidata dal generale Luciano Carta, con la collaborazione di servizi di altri Paesi. La liberazione, da quanto si sa, è avvenuta la notte scorsa a 30 chilometri da Mogadiscio. La prima tendenza Twitter in Italia è, ovviamente, SilviaRomano.

Provata ovviamente dallo stato di prigionia ma sta bene”, ha rassicurato il presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Raffaele Volpi. “Una bella notizia attesa da tempo é arrivata: Silvia é libera dopo una lunga prigionia”, ha sottolineato Volpi, aggiungendo: “I complimenti vanno al generale Carta, agli uomini e donne dell’Aise che con il loro incessante lavoro, mai alla luce della ribalta, hanno permesso questo importantissimo risultato. Grazie ragazzi e ben tornata a casa Silvia”.

