Venerdì 8 maggio 2020 - 19:57

Giubileo lauretano: emesso francobollo della Madonna di Loreto

Richiesto dall'Aeronautica militare per la Patrona degli aviatori

Milano, 8 mag. (askanews) – Nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del centenario della Beata Vergine di Loreto “Patrona degli Aeronauti”, tra le varie iniziative culturali, religiose e benefiche, l’Aeronautica Militare ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) l’emissione di un francobollo celebrativo, presentato ufficialmente l8 maggio 2020.

Il francobollo, la cui tiratura è di 500mila esemplari, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il bozzetto è stato realizzato da cura di Fabio Simonelli e riproduce in primo piano il logo del Giubileo Lauretano affiancato dallo stemma dell’Aeronautica Militare e con la didascalia in basso “centenario proclamazione”, riportando altresì la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo “primo giorno di emissione” è disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio Postale di Roma VR – Piazza San Silvestro; presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito www.poste.it è possibile acquistare il francobollo.

L’uscita dell’emissione filatelica in occasione del Giubileo Lauretano rappresenta per l’Aeronautica Militare non solo un simbolo di sentita devozione alla “Patrona degli Aeronauti”, ma anche un prezioso momento di riflessione sulla professionalità che un’attività così complessa come il volo richiede: passione, attenzione e scrupolosità.

Il centenario della Proclamazione della Vergine Lauretana Patrona degli Aeronauti è un’occasione per rinsaldare i legami di vicinanza, di amicizia e di volontà di collaborazione tra la gente dell’aria, nonché, in un momento così particolare, caratterizzato dall’emergenza COVID-19, uno stimolo e testimonianza dell’impegno della Forza Armata al servizio del Paese e della collettività.

Il rapporto che lega la Madonna di Loreto ed il mondo aeronautico risale al 24 marzo 1920 quando la Beata Vergine Lauretana venne ufficialmente proclamata “Aeronautarum Patrona” da papa Benedetto XV, già venerata dagli aviatori e dall’Aeronautica Militare, costituita quale Forza Armata il 28 marzo 1923.