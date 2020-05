Giovedì 7 maggio 2020 - 19:36

Lady Be, la Banksy d’Italia, omaggia i nostri medici e infermieri

L'infermiera con l'orecchino di perla e il Medico di Whuan all'asta

Roma, 7 mag. (askanews) – L’opera di Banksy che omaggia medici e infermieri come i nuovi supereroi dei tempi moderni, ha un precedente italiano: l’artista Lady Be a marzo ha realizzato “L’infermiera con l’orecchino di perla” un omaggio al celebre quadro “La ragazza con l’orecchino di perla” del famoso pittore olandese secentesco Vermeer, che si è subito affermata come una delle più importanti e ricche di significato della battaglia di medici e sanitari sul fronte della pandemia da coronavirus.

Battuta all’asta sulla piattaforma charitystars.com è stata acquistata dall’azienda Consulcesi, realtà di tutela legale e formazione nella sanità che la donerà alla Protezione Civile. Lady Be, famosa per i suoi “ritratti di plastica”, realizzata con il suo stile caratteristico e con la sua speciale tecnica a mosaico basata su oggetti in plastica di uso comune post consumo, ha realizzato una seconda opera originale che raffigura il Medico di Whuan.

Il medico cinese che aveva lanciato l’allarme, morto senza essere creduto nel suo Paese, è diventato il simbolo di un altro grande male di questa pandemia: le bufale e le fake news che Consulcesi combatte attraverso un progetto di formazione integrato, dal titolo “Covid-19 il virus della paura” (https://covid-19virusdellapaura.com), le cui icone sono le opere di Lady Be: un libro e-book, la collana di corsi Ecm FAD e docufilm, con la collaborazione scientifica del primario del reparto di Malattie infettive del policlinico Tor Vergata di Roma Massimo Andreoni e dello psicoterapeuta Giorgio Nardone psicologo e psicoterapeuta. (segue)