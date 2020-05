Giovedì 7 maggio 2020 - 08:08

“I migranti vanno regolarizzati” (il presidente dell’Inps Tridico)

Il contributo dei regolari ai conti previdenziali non è irrilevante

Roma, 7 mag. (askanews) – Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, si dice “favorevole” a una regolarizzazione dei migranti. In un’intervista al quotidiano “La Stampa”, Tridico sottolinea che “i numeri parlano chiaro: il contributo degli immigrati regolari non è irrilevante” per i conti previdenziali.

Si tratta tuttavia di scelte che “spettano alla politica – prosegue – se devo dire la mia, sceglierei la strada della Germania”. Il presidente dell’Inps parla anche delle misure messe in campo dal Governo e di quelle che entreranno nel decreto maggio. Il reddito di emergenza “durerà due, massimo tre mesi, ed è destinato a coprire fasce di lavoratori esclusi dal reddito di cittadinanza”.

Per la terza tranche di aiuti, gli autonomi dovranno invece attestare “la riduzione di un terzo del reddito durante l’emergenza oppure la chiusura dell’attività”. Tridico aggiunge che l’istituto della cassa integrazione va riformato perché solo in questo modo si potranno velocizzare i tempi di pagamento.

