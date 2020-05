Giovedì 7 maggio 2020 - 17:19

Franceschini: quota rilevante del Recovery fund a imprese turistische

Servono regole Ue per libera circolazione dei turisti

Roma, 7 mag. (askanews) – Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini ha incontrato questo pomeriggio in videoconferenza il commissario europeo per il Mercato Interno, Thierry Breton che ha la delega sul turismo. Nel corso del colloquio, il ministro Franceschini ha ribadito la posizione Italiana a favore di regole e standard uniformi per la libera circolazione dei turisti tra paesi europei e la necessità di destinare una quota rilevante del Recovery fund al settore. “È assolutamente indispensabile che l’UE definisca standard e protocolli da applicare sia all’interno dell’Unione sia nei confronti di Paesi terzi, così da mantenere in vita il settore in vista di un suo rilancio e scongiurare il rischio di accordi bilaterali tra paesi che – ha sottolineato Franceschini – determinerebbero serie distorsioni e misure discriminatorie all’interno del Mercato Unico”. Franceschini ha inoltre espresso “pieno sostegno alla proposta lanciata dal Commissario Breton di destinare una quota rilevante del Recovery Fund al settore turistico” e sollecitato “interventi veloci e tempestivi da parte dell’Unione europea per sostenere le imprese e i lavoratori del settore”.