Giovedì 7 maggio 2020 - 13:09

Fase 2, Zaia: pronti ad aprire tutto, Governo ci ascolti

"Parrucchieri, centri estetici e negozi non siano capri espiatori"

Venezia, 7 mag. (askanews) – “Assistiamo a un calo delle terapie intensive dal 10 di aprile, per questo il Veneto porta avanti la volontà di proporre di poter aprire tutto”.

A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera.

“E’ evidente che non c’è più il lockdown – ha aggiunto il governatore – per cui è assurdo usare come capro espiatorio parrucchieri, centri estetici e negozi. Questo decisamente no, spero che il buon senso imperi e che il Governo possa dare facoltà alla Regioni di avviare le riaperture motivando il tutto anche con una relazione. Ripeto il Veneto è disponibile ad aprire tutto subito, fatti salvi gli indicatori sanitari”.