Giovedì 7 maggio 2020 - 10:46

Enogastronomia, Mtv Toscana: 30-31 maggio InCantina home edition

L'evento del Movimento turismo vino in tempi di Coronavirus

Roma, 7 mag. (askanews) – InCantina “Home edition” è la proposta del Movimento Turismo del Vino Toscana per il 30 e il 31 maggio quando le cantine della Toscana apriranno le loro porte in un modo innovativo, ma non per questo meno coinvolgente, a tutti i winelovers che vorranno partecipare. Il tema legato a queste degustazioni al limite tra il reale (il vino sarà stappato a casa) e il virtuale (entrando in cantina dal web) sarà quello de “il vino e le sue radici”, radice intesa quella della vite naturalmente, così coriacea, simbolo delle radici di tutti e dei produttori in particolare, legate alla terra e alla tradizione di fare vino.

“Maggio è il mese del risveglio per antonomasia e in questo delicato momento che sta vivendo il nostro Paese abbiamo bisogno di un ritorno alle radici, inteso come un richiamo alle cose essenziali per liberarci dalle frivolezze a cui eravamo abituati prima dell’emergenza – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Emanuela Tamburini – per questo motivo abbiamo ideato un’edizione del tutto innovativa dell’evento più rappresentativo della nostra Associazione con il buon vino delle migliori cantine toscane e con la possibilità di avere un filo diretto con il produttore alla scoperta delle cose semplici e genuine senza uscire di casa”.

Intanto MTV Toscana ha promosso on line sui propri social e sul sito una campagna di lancio dell’evento ripercorrendo le principali località della Toscana legate al vino, sintetizzando immagini, parole e suoni in un viaggio virtuale alla scoperta di quello che a breve tutti i turisti potranno di nuovo poter godere di persona.