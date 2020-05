Giovedì 7 maggio 2020 - 17:19

Coronavirus,russi ripartono da Bergamo, Razov: aiuto disinteressato

L'ambasciatore russo: lavoro "onesto, altamente professionale"

Milano, 7 mag. (askanews) – “Lavorando da un mese e mezzo, fianco a fianco con colleghi italiani nelle aree più infette, rischiando la propria salute: i nostri esperti hanno altruisticamente salvato vite umane, dimostrando resistenza nel contrastare la minaccia su larga scala del coronavirus”. Così l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia Sergey Razov a Bergamo alla cerimonia che segna l’inizio della partenza del distaccamento russo nel quadro della missione umanitaria in Italia “Dalla Russia con amore”, organizzata su richiesta della parte italiana in conformità con gli accordi raggiunti tra il presidente della Russia Vladimir Putin e il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte.

I militari secondo il diplomatico hanno svolto il loro dovere “onestamente e in maniera altamente professionale”. Alla cerimonia di saluto al contingente russo in Italia, guidato dal generale Sergey Kikot, era presente anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana.

Da oggi comincia dunque il ritiro delle divisioni per la difesa chimica, biologica e antiradiottività dall’Italia. La missione ha fomentato molte polemiche, in particolare sollevate dal quotidiano “La Stampa” di Torino e scatenato il nervosismo della Nato. Fino a quando non è stato comunicato che dopo numerose settimane, la missione era conclusa.”Durante la permanenza del nostro contingente medico militare presso l’Ospedale da campo di Bergamo in Italia, 112 persone sono state ricoverate, 75 delle quali sono state dimesse. Gli specialisti della protezione chimica hanno disinfettato 114 case di cura, disinfettati 1.131 milioni di metri quadrati. locali, oltre 420 mila mq di aree aperte e strade”, ha precisato Razov.

“Questo aiuto disinteressato corrisponde pienamente e storicamente allo spirito di relazioni russo-italiane profondamente radicate, basate sul rispetto reciproco e sulla simpatia, sulla vicinanza culturale e spirituale dei popoli dei due paesi. La disponibilità a sostenersi a vicenda in tempi difficili senza condizioni è una caratteristica dei rapporti tra Mosca e Roma”.

Razov ha inoltre aggiunto che l’Ambasciata russa continua a ricevere “numerose lettere e chiamate da funzionari e cittadini comuni, che esprimono gratitudine alla leadership russa per il sostegno fornito all’Italia in un momento difficile. Sono sicuro che la cooperazione russo-italiana nella lotta contro il coronavirus diventerà un altro elemento di collegamento che rafforza il tessuto delle nostre relazioni bilaterali”.