Mercoledì 6 maggio 2020 - 18:16

Lombardia: ancora 222 morti per il Covid, 634 nuovi positivi

Il contagio non si è fermato, i decessi crescono molto in 24 ore

Milano, 6 mag. (askanews) – Ancora 222 morti in Lombardia per il contagio da Covid 19. Sono ancora preoccupanti alcuni numeri diffusi da Regione Lombardia nella consueta diretta Facebook. Un dato che segna un aumento evidente rispetto ai giorni precedenti, quando i decessi erano stati 95 (ieri) e 63 (l’altro ieri). In totale i morti contabilizzati sono in Lombardia 14.611.

Aumentano anche i nuovi positivi in regione: 634 i nuovi casi, rispetto ai 500 e ai 577 dei due giorni precedenti. Il totale ufficiale, cui sono stati aggiunti 130 casi riguardanti il mese di aprile, sale così a 79.369 positivi.