Mercoledì 6 maggio 2020 - 10:20

Appello del Papa per i braccianti: restituire loro dignità

Francesco all'udienza mentre il Governo discute proposta Bellanova

Città del Vaticano, 6 mag. (askanews) – Non usa apertamente le parole “regolarizzazione” o “sanatoria”, ma, mentre il Governo discute sulla ripresa economica nella seconda fase della pandemia da coronavirus, Papa Francesco ha fatto un chiaro appello affinché ci si adoperi a favore della ‘dignità’ dei “braccianti agricoli, tra cui molti immigrati, che lavorano nelle campagne italiane”.

“In occasione del primo maggio”, ha detto Jorge Mario Bergoglio a conclusione dell’udienza generale, “ho ricevuto diversi messaggi riferiti al mondo del lavoro e ai suoi problemi. In particolare, mi ha colpito quello dei braccianti agricoli, tra cui molti immigrati, che lavorano nelle campagne italiane. Purtroppo tante volte vengono duramente sfruttati. E’ vero che c’è crisi per tutti, ma la dignità delle persone va sempre rispettata. Perciò accolgo l’appello di questi lavoratori e di tutti i lavoratori sfruttati e invito a fare della crisi l’occasione per rimettere al centro la dignità della persona e del lavoro”.

All’interno del Governo in queste ore la ministra per l’Agricoltura Teresa Bellanova (Italia viva) propugna la regolarizzazione degli stranieri che lavorano nei campi in un frangente nel quale, a causa della pandemia, i raccolti sono particolarmente a rischio a causa della carenza di mano d’opera.