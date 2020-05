Lunedì 4 maggio 2020 - 15:05

Settore spiriti, a un mese da emergenza crollo fatturato del 60%

Federvini: previsto calo 50% a un anno e del 20% a due anni

Roma, 4 mag. (askanews) – Crollo del fatturato del 60% in poco più di un mese dalla emergenza. A questo enorme danno si devono poi sommare gli oltre 220 milioni per l’export a rischio. Ecco la sintesi negativa del settore spiriti nel nostro Paese. Secondo le valutazioni di Federvini, infatti, il danno immediato del 60% si trasformerà in un calo del 50%, almeno, da qui a un anno, andando progressivamente riducendosi con la riapertura degli esercizi pubblici e l’allentamento delle restrizioni, assestandosi a una riduzione strutturale del 20% a due anni dall’inizio della pandemia. La degustazione fuori casa, connessa alla socialità e sempre più legata al cibo, rappresenta da sempre il nostro punto di forza. Se non si agirà immediatamente, questo -20% secco rischia di avere conseguenze anche più dure e durature sugli investimenti e sulla creazione di ricchezza per il Paese nel medio e lungo periodo.

Si tratta di 320 aziende, di cui il 75% interamente a capitale familiare italiano. Il restante 25% è composto da aziende globali che hanno sede e pagano le tasse in Italia. Circa l’80% delle imprese è costituito da PMI. Un comparto a forte vocazione all’export che negli anni più recenti ha viaggiato in alcuni casi nell’ordine del 50% del fatturato e che resta tra i settori più competitivi del made in Italy nel mondo, soprattutto grazie a specialità come limoncello, amaretto e sambuca. Prodotti che fanno parte della tradizione italiana ricca di localismi e culture diverse, la cui storia e lavorazione si inseriscono in profondità nel tessuto socio-economico di un territorio.

L’indebolimento delle imprese creato dagli aumenti nazionali di imposta del recente passato, insieme al dazio del 25% ad valorem applicato da ottobre sul nostro export negli USA ed ora gli effetti del Coronavirus rischiano di avere pesantissime ripercussioni sia a livello nazionale sia a livello locale, considerando i dipendenti diretti – circa 100.000 – e quelli dell’indotto – 3 volte tanto – per un valore aggiunto complessivo che ogni anno raggiunge i 4,5 miliardi di euro (portando al fisco italiano una cifra intorno ai 2,5 miliardi).

Il settore è stato, tra i primi, a scontare gli effetti delle chiusure anticipate per impedire il sovraffollamento nei pubblici esercizi e sarà anche l’ultimo a tornare a regime per rispettare la buona pratica del distanziamento sociale.

Ricordiamoci inoltre che il settore spirits ha subito negli ultimi anni una serie di misure che lo hanno fortemente penalizzato: inasprimento accise: fra il 2013 e il 2015, in soli diciotto mesi ha visto aumentare del 30% l’accisa sul prodotto immesso al consumo sul mercato nazionale; aumento dazi: da ottobre 2019, le sue esportazioni verso il mercato americano – il primo in valore – sono state colpite dai dazi compensativi ad valorem decisi dall’amministrazione USA come misura compensativa per gli aiuti che i Paesi del consorzio Airbus, di cui l’Italia non è parte, hanno ricevuto dalla UE.

Queste sono quindi le azioni che il comparto intende richiedere con forza al decisore politico per fare da argine ad una situazione di grande incertezza e preoccupazione: cancellazione dell’obbligo del contrassegno fiscale; sospensione del versamento dell’accisa almeno fino al termine della fase emergenziale (aprile-luglio) così da non appesantire la crisi di liquidità che le aziende stanno incontrando; defiscalizzazione del fatturato conseguito con l’attività di export. Tali le iniziative che vanno subito adottate per avere una certezza, seppur minima, di riuscire a ripartire salvaguardando valore e occupazione.