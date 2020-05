Lunedì 4 maggio 2020 - 22:35

Roma, crolla palazzina a Marino: ferite 2 donne e una bimba

Fuga di gas all'origine della deflagrazione e del crollo

Roma, 4 mag. (askanews) – Un’esplosione a seguito di una fuga di gas ha coinvolto una palazzina di 3 piani nel comune di Marino ai Castelli romani: ferite due donne e una bambina. La bambina e la madre sono in buone condizioni, mentre l’altra donna è più grave.

La 53enne di origine romena è stata portata in ospedale in stato di incoscienza al Sant’Eugenio di Roma. Mentre madre e figlia di 4 anni, italiane, sono state trasportate, in condizioni stazionarie, all’ospedale di Frascati.

L’allarme è scattato alle 19.56, diverse squadre dei vigili del del comando provinciale di Roma sono intervenute in via G. Carissimi. I vigili del fuoco hanno recuperato sotto le macerie della palazzina di tre piani le due donne e la bambina, sepolte dai calcinacci, anche con l’aiuto delle squadre cinofili. Poi le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area coinvolta dall’eplosione.