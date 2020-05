Lunedì 4 maggio 2020 - 17:46

Lombardia: altri 577 positivi al Covid, 63 nuovi decessi

Crescono dimessi, stabile numero di pazienti in terapia intensiva

Milano, 4 mag. (askanews) – Torna a crescere, seppure non di molto, la curva dei casi ufficiali di positività al Covid 19 in Lombardia: per la giornata del 4 maggio la Regione indica 577 nuovi casi (526 il giorno prima e 533 quello precedente), con il totale che arriva a 78.105. Torna a crescere anche il numero dei decessi: 63 oggi, rispetto ai 42 e ai 47 dei due giorni precedenti. I morti nella regione sono complessivamente 14.294.

Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva: 532, l’altro ieri erano 545. Tornano a calare, in misura significativa, i ricoveri non in terapia intensiva, calati di 195 unità rispetto a domenica, quando invece erano aumentati di 80. Crescono significativamente i dimessi: +687 rispetto al +417 di domenica e al +320 di sabato.

Per quanto riguarda i tamponi, infine, il totale è arrivato a 418.835. Con una crescita di 7.987, più di domenica, ma molti meno rispetto a sabato (13.058)