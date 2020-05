Sabato 2 maggio 2020 - 14:24

“Da metà maggio mascherine a 50 cent. in 100 mila punti vendita”

Arcuri: "Presto quelle da bambini per aiutare riapertura scuole"

Roma, 2 mag. (askanews) – “Nell’ultima settimana abbiamo distribuito 26,7 milioni di mascherine alle regioni, da inizio emergenza ne abbiamo distribuite 165,5 milioni. Da lunedì i cittadini che vorranno acquistarle troveranno le chirurgiche al prezzo massimo di 50 centesimi in 50 mila punti vendita, uno ogni 1200 abitanti; da metà maggio diventeranno 100 mila, uno ogni 600 abitanti. Siamo pronti ad affrontare la nuova fase che inizia lunedì”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, nella conferenza stampa alla Protezione civile.

“Le farmacie e le parafarmacie, 26mila punti vendita, e i loro distributori, ieri hanno sottoscritto con noi un accordo che garantisce che hanno ripreso a mettere in vendita le mascherine chirurgiche entro il prezzo massimo fissato. Hanno dimostrato di essere italiani consapevoli, solidali e di aver compreso le ragioni e lo spirito della decisione di fissare il prezzo massimo di vendita a 50 centesimi.

“Abbiamo poi finalizzato un accordo con Confcommercio – che raggruppa tra gli altri le catene Sigma, Sisal, Crai, Conad, Coal, nel suo insieme altri 13mila punti vendita -, con Federdistribuzione – che raggruppa Esselunga, Carrefour, Leroy Merli, AEO, VèGè a altre catene con fino a 7mila punti vendita sul territorio – e un altro con la Coop – che ha 1100 punti vendita. In tutti questi luoghi una mascherina chirurgica costerà 50 centesimi più Iva, finchè l’Iva ci sarà e speriamo ancora per qualche giorno. Tutti gli italiani che lo vorranno avranno così 50 mila luoghi per acquistare” le mascherine. Inoltre “con la Federazione nazionale dei tabaccai contiamo nei prossimi giorni di siglare un uguale accordo per altri 50 mila punti vendita sul nostro territorio”.

Arcuri ha quindi reso noto che la sua struttura ha “cominciato a pensare alle mascherine per i bambini e abbiamo già i primi prototipi: li metteremo sul mercato molto presto e saremo in condizione di garantire alla riapertura delle scuole una consapevolezza anche della parte più giovane della nostra cittadinanza che si sarà abituata a usare questi strumenti, che metteremo in circolo prima e che aiuteranno la ipotizzata riapertura delle scuole”.