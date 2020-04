Mercoledì 29 aprile 2020 - 12:33

Paulo Dybala ancora positivo dopo 40 giorni

L'attaccante della Juve è in isolamento nella sua casa di Torino

Roma, 29 apr. (askanews) – Paulo Dybala non è ancora guarito dal coronavirus anche se non accusa nessun sintomo. L’attaccante della Juventus è risultato positivo anche al quarto tampone, come riporta El Chiringuito de Jugones. Malattia che gli è stata diagnosticata il 21 marzo scorso, a lui e alla fidanzata Oriana Sabatini. Dybala è da quaranta giorni in isolamento nella sua casa di Torino.

adx/sam