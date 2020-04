Mercoledì 29 aprile 2020 - 08:51

Papa Francesco invoca l’unità dell’Europa: “Andare avanti come fratelli”

Oggi la Chiesa ricorda Santa Caterina da Siena, patrona del Continente

Roma, 29 apr. (askanews) – “Oggi è Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, Patrona d’Europa. Preghiamo per l’Europa, per l’unità dell’Europa, per l’unità dell’Unione Europea: perché tutti insieme possiamo andare avanti come fratelli”.

Nell’introduzione alla Messa a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha così rivolto il suo pensiero all’Europa, come ha fatto altre volte in questi giorni caratterizzati dalla pandemia del Covid-19, come riporta Vatican News.

