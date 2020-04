Mercoledì 29 aprile 2020 - 13:59

Arcuri: pronti a reggere picchi anche superiori alla prima fase

"Le Regioni hanno già in deposito 47 mln di mascherine"

Roma, 29 apr. (askanews) – La disponibilità in Italia di ventilatori, terapie intensive e sub intensive “è compatibile con un andamento dell’epidemia che resta entro i picchi avuti all’inizio della tragedia: se assumesse dimensioni apocalittiche, nessun sistema sanitario al mondo potrebbe reggere. Ora siamo attrezzati a reggere picchi anche superiori a quelli della prima fase: l’apocalisse non la regge nessuno, ma siamo sicuri che non succederà”. Lo ha detto il commissario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, in audizione alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera.

“A ieri sera erano ricoverati 1980 circa cittadini in terapia intensiva e sono state distribuiti nell’ultimo mese alle regioni 4200 ventilatori, più del doppio quindi di quelli che servono ora”, ha ricordato Arcuri.

Altri ventilatori, ha spiegato, “già sono nei nostri magazzini e attendiamo per allocarli nelle Regioni la non auspicata ripresa dei contagi, possibile dopo l’allentamento delle misure. La dotazione di ventilatori rassicura sull’eventuale ripresa non clamorosa del virus. Oggi ci sono 2 volte i ventilatori che servono e potremo arrivare a raddoppiarli in pochi giorni: ora non li distribuiamo non solo perchè non servono, ma anche perchè non sappiamo dove potrebbero servire. Le Regioni “hanno inoltre il doppio di posti letto in terapia intensiva e sei volte quelli in sub intensiva” rispetto l’inizio dell’emergenza.

Arcuri ha poi reso noto che “a ieri sera le Regioni hanno già in deposito 47 milioni di mascherine che gli abbiamo fornito noi: noi diamo alle Regioni più mascherine di quante esse ne utilizzino, al netto delle strumentalizzazioni non necessarie. Sono già stati approntati sul territorio dei depositi regionali e gli uffici del commissario hanno 4 depositi, nei quali vengono stoccati i dispositivi e poi distribuiti quando servono. La vicenda dei depositi è affrontata e risolta: non c’è un problema di dove conservare questi beni”, ha concluso.