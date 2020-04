Martedì 28 aprile 2020 - 12:53

Protestano i locali a Roma: insegne accese e tavolo apparecchiato

Ma tenete la porta chiusa, consiglia promotore Gianfranco Contini

Roma, 28 apr. (askanews) – Circa 400 locali di Roma sono pronti a partecipare alla protesta nazionale dei ristoratori “Risorgiamo Italia”: riaprire simbolicamente per una sera (appuntamento questa sera, 28 aprile, alle 21) con insegne accese e tavolino apparecchiato, per attirare l’attenzione su uno dei settori che non vede la luce in fondo al tunnel dell’emergenza coronavirus, mentre nel dpcm di aprile si prevede la riapertura per ristoranti, bar e pasticcerie dal 1 giugno, ma a condizioni che i proprietari definiscono “inaccettabili” e quindi, secondo la stragrande maggioranza (il 90%), è meglio non riaprire.

“Abbiamo circa 400 adesioni – spiega al telefono con askanews Gianfranco Contini, proprietario di un ristorante nel centro di Roma e tra i promotori dell’iniziativa – ad oggi non abbiamo visto un euro di cassa integrazione e come molti altri colleghi ho dovuto anticipare dei soldi a miei dipendenti”.

Contini suggerisce a chi partecipa di chiudere la porta del locale a chiave, per evitare di incorrere in eventuali sanzioni. “Oltre all’obbligo di sanificare con ditte specializzate – spiega – abbiamo un problema che si chiama bagno, il cliente va in bagno, come sanifichiamo il bagno ogni volta? Noi sanifichiamo, ma poi i nostri camerieri che prendono i mezzi pubblici o i clienti che arrivano da fuori, come possiamo garantire che non ci sia contagio? Lei ci andrebbe al ristorante?”.

Su Facebook è attivo il gruppo “La voce dei locali di Roma” – senza colori politici, tengono a sottolineare i partecipanti – che segue la creazione di una chat Whatsapp/Telegram, che unisce le voci di ristoratori e proprietari di esercizi pubblici della Capitale, con l’intento di raccogliere idee e soluzioni di fronte a una crisi senza precedenti. Promotori dell’iniziativa, oltre a Contini, sono Francesca de Acutis e Augusto Tudini. “Ristoratori Romani che hanno sentito l’esigenza di raggruppare esponenti del settore ristoranti, bar e attori della filiera per presentare proposte costruttive e reali al governo per tutelare questa bistrattata categoria”, scrive un utente.