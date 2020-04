Martedì 28 aprile 2020 - 22:07

Mascherine non a norma, Irene Pivetti indagata

Sequestrati 9mila 'dispositivi'

Roma, 28 apr. (askanews) – L’ex presidente del Parlamento, Irene Pivetti, è stata indagata dalla Procura di Siracusa per frode in commercio e per immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. Gli accertamenti sulla Pivetti hanno portato gli investigatori della Guardia di finanza al sequestro di 9 mila mascherine tra l’Italia, la Sicilia e la Cina. Le perquisizioni delle Fiamme gialle si sono registrate nelle province di Milano, Roma, Bologna, Ravenna, Forlì,Siracusa, Caltanissetta, Catania e Ragusa.

Le verifiche dei militari e degli inquirenti hanno preso il nome di ‘bad mask’. A parere dei magistrati siciliani la società al centro di tutto importava le mascherine dalla Cina, ma alterando il certificato di idoneità. La Pivetti è chiamata in causa quale amministratore delegato di una azienda che ha importato le mascherine dalla Cina. Nei giorni scorsi la stessa società era già stata oggetto di un altro sequestro all’aeroporto di Malpensa. E secondo la Gdf, i dispositivi di protezione individuale erano accompagnati da una certificazione inattendibile di conformità alla normativa europea.

