Martedì 28 aprile 2020 - 11:53

Inaf: Mariafelicia De Laurentis nel Consiglio Scientifico di EHT

L'Event Horizon Telescope (EHT) nel 2019 fotografò un buco nero

Milano, 28 apr. (askanews) – Mariafelicia De Laurentis, docente di Astronomia e Astrofisica dell’Università di Napoli “Federico II” e ricercatore all’INFN, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è stata nominata membro del Consiglio scientifico dell’Event Horizon Telescope (EHT), la collaborazione internazionale che conduce l’esperimento che nel 2019 ha realizzato la prima immagine di un buco nero.

“Sono felice e onorata di aver ricevuto questo incarico e di rappresentare l’Italia, e con essa l’Università di Napoli Federico II e l’INFN – ha commentato – in questo organismo così rilevante nell’esperimento. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno eletta e che hanno riposto in me la loro fiducia. Sono pronta ancora una volta a mettere tutto il mio impegno per questa grande famiglia di EHT”.

Il Consiglio Scientifico di EHT, che è composto di 14 esperti internazionali e nell’ambito del quale De Laurentis avrà l’incarico di coordinare l’attività di ricerca teorica dell’esperimento, è il “core” della collaborazione e l’organismo che delinea le strategie di ricerca, decide le future osservazioni e lo sviluppo delle varie attività scientifiche.

Mariafelicia De Laurentis è stata anche professore di Fisica teorica alla Tomsk State Pedagogical University (Russia), visiting professor presso l’Institut für Theoretische Physik della Goethe-University di Francoforte (Germania), dove dal 2015 ha iniziato a far parte del progetto Black Hole Cam (BHCam) ed Event Horizon Telescope (EHT). La sua attività scientifica è incentrata sulle teorie della gravitazione nei loro aspetti teorici e fenomenologici. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il Breakthrough Prize in Fundamental Physics, il premio SIGRAV (Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione), la Medaglia Einstein, il Premio Qualità dal Politecnico di Torino, il premio per la ricerca all’Università di Tomsk.