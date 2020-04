Martedì 28 aprile 2020 - 16:58

Boss ai domiciliari, Morra (Antimafia): qualcuno dovrà spiegare

"Motivi apparentemente riconducibili a pandemia": quanto avvenuto non lascia indifferenti

Roma, 28 apr. (askanews) – L’uscita di alcuni boss dalle carceri in coincidenza della emergenza sanitaria e alla vigilia di una difficile fase di ricostruzione per il Paese è passata quasi sotto traccia. E’ motivo di inquietudine e perchè? Il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, in un colloquio con Askanews, torna sulle scarcerazioni di boss detenuti in regime di 41 bis tra cui Pasquale Zagaria, detto ‘Bin Laden’, il cassiere del clan dei casalesi, e Francesco Bonura boss di Cosa Nostra tra i destinatari dei provvedimenti. “Le scarcerazioni che sono state permesse discendono dal disposto dell’articolo 147 del codice penale e non c’entra niente quindi il decreto Cura Italia. Sono state precedute da una lunga stagione di rivolte. Ricordiamo tutti che cosa è avvenuto fino ai primi giorni di febbraio. Rivolte che hanno causato la morte di tredici detenuti , danni notevolissimi e violenze a danno della polizia penitenziaria e degli operatori degli istituti di pena”.

Quindi sta dicendo che c’è un nesso con le rivolte? “La magistratura di sorveglianza ha valutato in un certo modo. Noi domani, quando ci riuniremo leggeremo gli atti e cercheremo di capire, vero è che questo Paese non può permettersi per motivi apparentemente riconducibili a una emergenza pandemia da Coronavirus un arretramento anche minimo nella lotta alle organizzazioni mafiose”.

“Domani – continua quindi Morra – avvieremo anche l’esame di una relazione da cui poi discenderà un articolato legislativo che interverrà per sanare la famosa quaestio del 4 bis dell’ordinamento penitenziario però noi dobbiamo con forza ribadire che gli appartenenti a organizzazioni mafiose non sono, in qualche modo, considerabili come detenuti di tutt’altro tipo: sono detenuti particolari proprio per quanto prevede la legislazione antimafia italiana e fanno parte di un esercito che ha dichiarato guerra allo Stato” .

“Quello che è avvenuto non ci può lasciare indifferenti. Come Commissione – prosegue – faremo le nostre valutazioni di studio, monitoraggio e approfondimento e poi il suggeriremo di norme fermo restando che c’è un valore sacro, quello della tutela della salute, ma questo significa che lo Stato dovrà all’interno del mondo carcerario garantire ancor più di prima il diritto alla salute”.

Ci sono responsabilità politiche e istituzionali? “Il ministro della Giustizia – risponde Morra – ha avviato ispezioni e procedure interne di approfondimento e spero come tutti quanti gli italiani, che si possano a breve individuare le responsabilità”.

Morra insiste su un punto: c’è un problema prima ancora che politico, culturale. “E’ notizia di oggi – afferma – che nella serata di ieri nel carcere di Secondigliano che la polizia penitenziaria abbia sequestrato un drone che, qualora non fosse stato intercettato a causa di una avaria, avrebbe introdotto nella struttura penitenziaria nell’area dei passeggi, in una particolare area, ben sei telefoni cellulari con relativi carica batterie e sim. Ci sono questioni che vanno affrontate con chiarezza. I detenuti per reati mafiosi a meno che non diano segnali evidenti di conversione e ripensamento, pur dovendo essere trattati con tutti i diritti che a loro vengono riconosciuti, vanno considerati appartenenti a un esercito che da sempre combatte lo Stato”.

Che tipo di penetrazione delle mafie dobbiamo c’è da aspettarsi in questa ricostruzione che non è post-terremoto? Economisti come Roubini e Krugman dicono che prima di ripartire dovremmo assaporare una Grande Depressione. Prima ancora dovremo ragionare del nostro modo di vivere e produrre, scambiarci beni e servizi e se le previsioni di questi due economisti dovessero essere confermate io penso che lo sconvolgimento che vivremo coinvolgerà anche le stesse organizzazioni criminali”.

La sospensione del Codice degli appalti viene invocata per rilanciare l’economia. E’ un falso problema? “Penso alle singolari proposte del Governato della Liguria. Credo che proprio quello che stiamo vivendo ci dice invece che è fondamentale rispettare le regole. Chi viole fare ‘tana, liberi tutti, non ha capito che un mercato senza regole si trasforma in dittatura”.