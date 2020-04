Martedì 28 aprile 2020 - 12:56

Arcuri: app collegate ai tamponi, distribuiti 2,5 milioni

Si deciderà se dati custoditi su server pubblico, privacy garantita

Roma, 28 apr. (askanews) – “Le app saranno collegate ai tamponi e sino ieri ne abbiamo distribuite fino ai ieri 2 milioni e mezzo. Gli italiani sottoposti ai tamponi sono stati 1,7 milioni quindi devo immaginare che le Regioni abbiamo in magazzino almeno 800 mila tamponi e continueremo con una massivccia distribuzione degli stessi per essere certi che ce ne sia costantemente una quantità sufficiente”. Lo ha detto il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 rispondendo a una domanda sul funzionamento della App per la prevenzione dei contagi.

Arcuri ha anche precisato che sui dati raccolti al momento dello sviluppo sarà deciso prima del lancio sul mercato se lasciarli sul telefonino del divise del protagonista o sul server che è pubblico e italiano”.

“La modalità – ha sottolineato Arcuri – non cambia ne l’esigenza che questi dati sono criptati e sulla piena e assolta tutela della privacy nazionale e sovranazionale”.

Al momento l’alerà arriva alla persona che ha attivato la app e il destinatario diventa anche protagonista del percorso sanitario che deve svolgere.