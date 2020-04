Lunedì 27 aprile 2020 - 13:57

Mobilità fase 2 Milano, Bertolini: rischio medioevo metropolitano

Piste ciclabili non bastano, analisi costi-benefici su misure prese

Milano, 27 apr. (askanews) – Come elaborare una strategia per la vita quotidiana nelle città per la cosiddetta Fase 2? Come conciliare mobilità e sicurezza, riducendo il rischio di contagio di Covid-19? “Senza un approccio complessivo, integrato e un’accurata analisi, gli interventi sulla mobilità di una città come Milano rischiano di far precipitare una città all’avanguardia a livello europeo in un nuovo medioevo metropolitano”. E’ Francesco Bertolini, docente di Public policies and management presso la scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi, a mettere in guardia sui rischi di una nuova organizzazione della mobilità cittadina che non tenga conto della complessità del tema e della necessità di considerare il rapporto “costo-benefici” per ogni provvedimento adottato, nel giorno in cui il Comune di Milano apre al contributo dei cittadini il documento “Milano 2020, Strategia di Adattamento”, elaborato dalla Giunta e disponibile sul sito del Comune.

Per Bertolini, che usa la bicicletta come mezzo principale di trasporto, non basta “prevedere più piste ciclabili, incentivare l’uso delle due ruote o del monopattino elettrico” ma occorre “tener conto del sistema dei trasporti nella sua complessità. Come? Ad esempio con una cabina di regia composta da Regione, Comune, il sistema delle tangenziali, l’Atm, Trenord, capaci di valutare attentamente i flussi e in grado di coordinare i vari interventi” perché “aumentare il trasporto privato dopo trent’anni di disincentivo rischia di peggiorare tutti quei miglioramenti che hanno reso Milano una città con un ottimo sistema di mobilità”.

Le nuove limitazioni d’accesso prospettate per mantenere il distanziamento sui mezzi pubblici e il via libera all’uso dell’auto privata (ma non a pieno carico, mentre finora si incentivava il car pooling) implicano “un cambio totale nel rapporto tra mobilità e lavoro”. Da un lato, nel bilancio complessivo della mobilità casa-lavoro va considerato, spiega Bertolini, che il rischio zero è inesistente e ogni anno in Lombardia in quel tragitto ci sono molte vittime. “L’aumento dell’uso dell’auto privata provocherà ingorghi e inquinamento. E se verranno sospese Area B e C ci sarà un ulteriore aumento dell’afflusso dei veicoli in città; d’altra parte è inconcepibile, allo stato attuale, porre limiti al trasporto privato”. Inoltre, con la riduzione del 75 per cento dei posti sul trasporto pubblico, già appesantito prima della crisi Covid, “come arriveranno le persone sul posto di lavoro? In quanti, di questo 75% utilizzeranno lo smart working, peraltro un modello che è stato improvvisamente mitizzato, ma che richiede tempo per essere davvero reso efficiente e regolamentato. Saranno in tanti comunque a doversi recare al lavoro perché diverse attività operative, incontri di persone, non potranno essere eliminati, come spero che non lo siano i rapporti umani”. Anche l’aumento del numero di mezzi pubblici circolanti, osserva Bertolini, si scontra con i limiti oggettivi dei veicoli a disposizione. “Per disporre di nuovi treni, ad esempio, ci vogliono anni”.

C’è anche da considerare secondo il docente, che gli Enti locali si trovano già in una situazione finanziaria molto delicata. “Il comune di Milano potrò contare su minori entrate, perché i proventi di Sea e Atm diminuiranno. Abbiamo passato venti anni a trasformare servizi pubblici in aziende, che ora non hanno possibilità di stare sul mercato. Ora ritorna l’esigenza di servizio pubblico garantito dal soggetto pubblico”. Per questo, “senza un’attenta valutazione costi-benefici delle misure introdotte per ridurre il rischio di contagio: Quindi, se queste misure producono costi legati all’aumento del traffico, al maggior inquinamento e i suoi relativi costi sanitari, agli ingorghi, alla conseguente perdita di tempo, agli incidenti”, il rischio è trasformare Milano da una capitale della modernità a una megalopoli del sud est asiatico dove muoversi è un incubo. Tra quelle che definisce “esternalità negative”, Bertolini osserva che “studi confermano che esiste un collegamento tra qualità dell’aria e diffusione del virus. In aree come la Pianura padana, la provincia di Wuhan, New York, la qualità dell’aria gioca e può giocare un valore importante anche perché una popolazione che vive costantemente un’aria inquinata è meno resistente all’impatto delle malattie. Quindi si rischiano effetti molto pesanti sulla salute pubblica”.