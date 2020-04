Lunedì 27 aprile 2020 - 08:26

Così papa Francesco prega per gli artisti

"Il Signore ci dia la grazia della creatività"

Roma, 27 apr. (askanews) – Nella messa a Santa Marta di questa mattina, Papa Francesco pensa agli artisti e alla via della bellezza e della creatività che possono aiutare in questo momento difficile caratterizzato dalla pandemia.

“Preghiamo oggi per gli artisti, che hanno questa capacità di creatività molto grande, e per la strada della bellezza ci indicano la strada da seguire. Che il Signore ci dia a tutti la grazia della creatività in questo momento” dice il Papa.

Rus/int5