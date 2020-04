Domenica 26 aprile 2020 - 08:10

Francesco: preghiamo per chi è triste a causa della crisi

Messa del Papa a Casa Santa Marta

Roma, 26 apr. (askanews) – “Preghiamo oggi, in questa Messa, per tutte le persone che soffrono la tristezza, perché sono sole o perché non sanno quale futuro li aspetta o perché non possono portare avanti la famiglia perché non hanno soldi, perché non hanno lavoro. Tanta gente che soffre la tristezza. Per loro preghiamo oggi”. Papa Francesco, nell’introduzione alla messa che ha presieduto a Casa Santa Marta ha rivolto un pensiero a tutti colo che soffrono a causa della crisi causata dal Coronavirus, aggiungendo che “Gesù è sempre accanto a noi”.