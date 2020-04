Sabato 25 aprile 2020 - 07:54

Mattarella: lo scontro politico non incrini l’unità del paese

A cittadini, istituzioni, partiti, forze sociali: ce la facciamo

Roma, 25 apr. (askanews) – La dialettica politica, lo scontro tra maggioranza e opposizione che sta fortemente caratterizzando il nostro Paese alle prese con la drammatica epidemia del coronavirus, non deve incrinare l’unità del Paese. Unità che rappresenta una nostra chiara identità e la consapevolezza, dalle istituzioni ai partiti e alle forze sociali ed economiche, di essere responsabili verso la comunità nazionale. La “peculiarità” dell’Italia è quella – di fronte alla “dura prova di una malattia” – di “saper superare le avversità” e a “questa impresa sono chiamati tutti” gli attori del nostro Paese. Lo ha sollecitato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato in occasione del 25 aprile.

“Nella nostra democrazia – ha affermato Mattarella – la dialettica e il contrasto delle opinioni non hanno mai, nei decenni, incrinato l’esigenza di unità del popolo italiano, divenuta essa stessa prerogativa della nostra identità. E dunque avvertiamo la consapevolezza di un comune destino come una riserva etica, di straordinario valore civile e istituzionale”.

Questa unità di popolo, ha sottolineato il capo dello Stato “l’abbiamo vista manifestarsi, nel sentirsi responsabili verso la propria comunità, ogni volta che eventi dolorosi hanno messo alla prova la capacità e la volontà di ripresa dei nostri territori”.

Per Mattarella “la nostra peculiarità nel saper superare le avversità deve accompagnarci anche oggi, nella dura prova di una malattia che ha spezzato tante vite. Per dedicarci al recupero di una piena sicurezza per la salute e a una azione di rilancio e di rinnovata capacità di progettazione economica e sociale. A questa impresa siamo chiamati tutti, istituzioni e cittadini, forze politiche, forze sociali ed economiche, professionisti, intellettuali, operatori di ogni settore”.

“Insieme possiamo farcela e lo stiamo dimostrando”, è stata la chiosa del capo dello Stato.

Rus