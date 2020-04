Sabato 25 aprile 2020 - 07:57

Di Maio apre sul Mes: dobbiamo essere pragmatici

Tempi certi sui fondi: l'Italia non può aspettare

Roma, 25 apr. (askanews) – “Sul Mes faccio una riflessione più ampia. Abbiamo da una parte chi tifa contro l’ Italia, e io lo trovo sconcertante. Dall’ altra abbiamo chi considera il Mes la salvezza nazionale. Non è vero neanche questo. Dobbiamo essere pragmatici. Questa è la partita della vita per noi. E non è ancora finita. Anzi, è appena iniziata”. A spiegarlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista alla “Stampa”.

Di Maio spiega che si tratta di uno strumento “che, ancora sulla carta, sembrerebbe senza condizionalità. Per ora siamo nel campo delle intenzioni”.

Sul Recovery Fund, aggiunge Di Maio, “Conte ha ragione. Oggi gli aspetti fondamentali sono due: la quantità di soldi e i tempi dello stanziamento.

Soprattutto i tempi, che devono essere certi. L’ Italia non può aspettare. Così come non dobbiamo fare l’ errore di pensare che siamo usciti dall’ emergenza coronavirus, non dobbiamo pensare di aver già vinto in Europa”.

L’obiettivo del Governo sarà quello di utilizzare i fondi europei per “ridare ossigeno alle imprese sarà prioritario, servirà a garantire la nostra competitività. L’ export diventerà cruciale di fronte a una possibile flessione della domanda interna. Poi bisognerà sostenere lo Stato sociale, aiutando chi non arriva a fine mese”.

Rus