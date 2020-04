Venerdì 24 aprile 2020 - 01:53

Trump: non sono d’accordo con Fauci sui test insufficienti

Il presidente Usa sostiene che si è vicini a produrre un vaccino

Milano, 24 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Trump, nel corso della conferenza stampa quotidiana sulla pandemia di Covid-19 alla Casa bianca, ha dichiarato che si è vicini alla produzione di un vaccino contro il coronavirus e ha sostenuto di non essere d’accordo con la valutazione del famoso apidemiologo Anthony Fauci, punta di diamante della sua task force sanitaria, secondo cui gli Stati Uniti non sono al punto giusto, in termini di test effettuati, per cominciare a pensare a una riapertura su larga scala delle attività economiche nel Paese.

Secondo Fauci il numero di tamponi completato ogni giorno negli Stati Uniti è aumentato nelle ultime settimane ma gli esperti sostengono che non è ancora sufficiente per poter allentare la pressione in vista di una ripartenza delle attività.

Alcuni governatori, infatti, hanno fatto sapere che in molti stati mancano tamponi e reagenti e questo impedisce di procedere speditamente nell’accertare le condizioni di salute degli americani.

Fauci in un’intervista al Time aveva auspicato di incrementare in modo significativo il numero di tamponi ma Trump ha detto di non essere d’accordo. “Penso che stiamo facendo un ottimo lavoro sui test” e ancora “ogni giorno s’impara qualcosa di più su questo nemico” ha ribadito, ripetendo che “gli Stati Uniti ha testato più persone per il coronavirus di qualsiasi altro Paese”.