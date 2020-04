Venerdì 24 aprile 2020 - 18:16

In Lombardia 166 morti in 24 ore

+1091 i positivi

Milano, 24 apr. (askanews) – Sono 71.256 i positivi al Coronavirus in Lombardia, con un incremento di +1.091 rispetto a ieri, e sono 166 i decessi delle ultime 24 ore, con un totale regionale che arriva a 13.106. Sono i numeri principali diffusi dall’assessore agli Enti locali della Regione Massimo Sertori, durante il suo punto quotidiano sull’emergenza sanitaria.

Il totale dei ricoverati in ospedale in regione e arrivato a quota 8.791, con un calo di 401. I ricoverati in terapia intensiva sono calati di 34, per arrivare a un totale di 756 persone. “Sicuramente sono dati che ci fanno pensare che c’è un forte alleggerimento per gli ospedali” ha commentato Sertori.

Asa/int5