Venerdì 24 aprile 2020 - 11:25

Fase 2, Odg Forza Italia per riattivare Lotto e SuperEnalotto

Obiettivo "non penalizzare ulteriormente tabaccai e concessionari

Roma, 24 apr. (askanews) – Ordine del giorno di Forza Italia per impegnare il Governo a “non penalizzare ulteriormente l’attività dei tabaccai, concessionari pubblici di servizi necessari al cittadino, permettendo la riattivazione dei giochi come Lotto e SuperEnalotto”.

Forza Italia ha presentato ieri un Ordine del Giorno, a firma degli onorevoli Bond, Baratto, Caon, Cortelazzo, alla Camera che ha come obiettivo la tutela del lavoro di migliaia di tabaccai, da sempre in prima linea sui servizi offerti ai cittadini, servizi che sono stati garantiti anche nel periodo più acuto dell’emergenza sanitaria.

L’ordine del giorno impegna il Governo a “non penalizzare ulteriormente l’attività delle tabaccherie, concessionari pubblici di servizi necessari al cittadino, e quindi ad intervenire attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per riattivare la vendita delle lotterie come Lotto e Superenalotto e giochi annessi, giochi che per le modalità di partecipazione non determinano effetti sulla salute alla luce del breve stazionamento nel punto vendita e non determinano effetti di dipendenza da gioco d’azzardo patologico”.