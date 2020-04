Venerdì 24 aprile 2020 - 02:26

Da oggi la Lombardia consegna altri 4,5 milioni di mascherine

A Comuni e Province 3,5 mln, 300mila per la città di Milano

Milano, 24 apr. (askanews) – Altri 4,5 milioni di mascherine distribuite sul territorio da oggi, 24 aprile 2020 dalla Regione Lombardia per preparare le città alla ripartenza. Dopo aver consegnato i dispositivi ai dipendenti del Tpl e alle Forze dell’ordine, ieri un altro milione è stato riservato agli addetti delle aziende di ristorazione e delle ditte di pulizie operanti negli ospedali lombardi.

A questi si aggiungono 3,5 milioni di ‘dispositivi filtranti’ consegnati alle 12 Province lombarde che, da oggi cominceranno a essere consegnate ai Comuni. Di questi, 300mila saranno distribuiti a Milano.

“Regione Lombardia – ha detto l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – sta compiendo un ulteriore poderoso sforzo in vista della graduale apertura di alcune attività per far arrivare a quanti più cittadini possibili i dispositivi di protezione da Covid19. Con questi 4,5 milioni siamo arrivati 13 milioni di mascherine. Ricordo infatti che a oggi abbiamo distribuito già 8,5 milioni di mascherine. I comuni – ha concluso l’assessore – cominceranno a distribuire alla popolazione queste mascherine tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima”.