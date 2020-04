Venerdì 24 aprile 2020 - 18:03

Coronavirus, all’ora dell’aperitivo lezioni gratis in streaming

Happy Hour 24, l'iniziativa di 24ORE Business School

Milano, 24 apr. (askanews) – All’ora dell’aperitivo lezioni gratis in live streaming. Si chiama Happy Hour 24, l’iniziativa della 24ORE Business School, che oltre a ripensare tutta la propria estesa offerta in modalità online, ha preparato un palinsesto di appuntamenti di formazione via web gratuiti trasformando la classica ora dell’aperitivo in un momento di socialità virtuale per estendere le proprie conoscenze. L’iniziativa scelta dal progetto Solidarietà Digitale del Governo per essere inserita nell’elenco dei servizi digitali gratuiti.

Un appuntamento quotidiano gratuito, in live streaming sul sito (www.24orebs.com/happy-hour-24) che, dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle 19.00 permette di seguire lezioni che spaziano dall’home working al mondo delle fintech, passando per le nuove strategie commerciali per le PMI. Lezioni hanno una durata di un’ora e sono completamente interattive: sarà infatti possibile interagire live con compagni e docenti. Per ogni appuntamento è prevista una sessione di Q&A.

Tra i primi webinar un approfondimento sul mondo delle fintech con Matteo Concas, ex general manager italiano di N26, che esporrà la case di successo della startup tedesca, e uno dedicato al crisis management: linee guida e approccio strategico su come gestire le relazioni critiche in termini di comunicazione con i media, i dipendenti e i client.

Al centro di questa iniziativa di 24ORE Business School c’è l’impatto del Coronavirus esplorato, durante le lezioni gratuite, anche dal punto di vista delle operazioni commerciali con la Cina, con un focus sulle prospettive di ripresa dell’export. Grande spazio viene dato anche agli argomenti legati alle opportunità commerciali: da come riorganizzare l’eCommerce alla definizione di una vera e propria roadmap di marketing experience e new retail.

“L’iniziativa, che ha già riscontrato un grande interesse con centinaia di adesioni, è stata progettata in pieno spirito di servizio e di solidarietà digitale con un duplice obiettivo: proporre una formazione gratuita e completa che sia in linea con le esigenze del mercato di oggi, mettendo a disposizione il know how di docenti, manager d’azienda, consulenti e giornalisti con esperienza diretta di settore; e creare occasioni di confronto e dialogo tra professionisti, costretti in questo periodo alla formula dello smart working e quindi impossibilitati a partecipare ad altre forme di networking e formazione” ha commentato Andrea Tessera, Chief Marketing Officer 24ORE Business School.

Il programma prevede inoltre l’intervento di esperti in ambito giuslavoristico, normativo e finanziario per affrontare tematiche di grande attualità come gli ammortizzatori sociali e le strategie vincenti necessarie alle PMI per contrastare la crisi.