Venerdì 24 aprile 2020 - 02:57

Aviazione, webinar delle associazioni di categoria per la Fase 2

Live su Facebook con Maurizio Cheli e il generale Rosso

Milano, 24 apr. (askanews) – Anche gli aero club italiani si apprestano a ripartire dopo il lockdown; un webinar (un seminario interattivo online) in vista della Fase 2 dopo la chiusura generale che, a causa della pandemia di Covid-19, tra le altre cose ha tenuto a terra le flotte aeree di tutti gli aero club italiani, si terrà domani, sabato 25 aprile 2020, alle 17.30 sulla pagina Facebook di Aopa Italia (Aircraft owners and pilots association), in collaborazione con il Cap – Club Aviazione popolare e l’associazione Hag (Historical aircraft group).

È previsto anche l’intervento, a titolo personale, in qualità di piloti e appassionati di volo, del Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale di Squadra Aerea, Alberto Rosso e di Maurizio Cheli, astronauta Esa e pilota collaudatore dell’Eurofighter Typhoon.

L’intento del webinar, dal titolo “Torniamo in volo e facciamolo al meglio”, è stabilire delle linee guida per riprendere a volare dopo il lungo periodo di inattività sia degli aerei sia dei piloti, nell’assoluto rispetto delle norme di sicurezza e senza trascurare passaggi fondamentali per la manutenzione degli aerei e il recupero degli standard addestrativi dei piloti, professionisti e non.

Va detto che negli ultimi 2 mesi di lockdown dovuti alle norme sanitarie e di isolamento domiciliare e distanziamento sociale dovuti alla pandemia di coronavirus Sars-Cov2, la gran parte degli aeroporti e degli aero club italiani è stata chiusa o ha funzionato solo con attività di distance learning per i corsi teorici online. Anche se molti di essi hanno messo a disposizione della Protezione civile aerei, piloti e strutture aeroportuali per far fronte all’emergenza.

È il caso, fra gli altri, dell’Aero club di Milano e di quello di Cremona. Quest’ultimo, in particolare, pur essendo una struttura privata, è stato reso disponibile dai soci per i voli di soccorso dell’Aeronautica Militare per il trasferimento di pazienti Covid-19 in bio-contenimento dall’ospedale cremonese ad altre strutture del nord Italia, rivelandosi una risorsa fondamentale per salvare molte vite umane.