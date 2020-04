Venerdì 24 aprile 2020 - 02:37

Auguri del presidente Ucoii alla comunità islamica per il Ramadan

"Anche se relegati in casa non perdiamo la speranza"

Milano, 24 apr. (askanews) – “È con gioia e speranza che auguro un buon inizio di Ramadan, previsto per oggi, venerdì 24 aprile”. Così Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii), in occasione del Ramadan durante la pandemia di Covid-19.

“Sebbene passeremo questo sacro mese diversamente dagli anni passati – ha scritto in una nota – relegati nelle nostre case, non dobbiamo scoraggiarci né perdere le speranze, ma manteniamo la nostra fede salda e lo spirito di fratellanza che questo periodo ci richiede maggiormente”.

“Non ci saranno le preghiere di tarawih in moschea, né iftar (cene di Ramadan) in compagnia, perché siamo tutti chiamati a rispettare le disposizioni ministeriali per la tutela della vita umana, principio cardine per l’islam; questa sarà una nuova sfida per le comunità islamiche e una preziosa opportunità per ciascun credente per dedicare più tempo alla propria famiglia”.

“Come comunità islamica – ha concluso – invochiamo Allah, il Clemente e il Misericordioso, affinché voglia debellare al più presto questo male che ci affligge e preservare il nostro paese. Rinnoviamo inoltre le nostre condoglianze alle famiglie dei deceduti e auguriamo ai malati una pronta guarigione. Che Allah accetti i vostri e i nostri sforzi e faccia sì che questo mese di digiuno sia fonte di pace, misericordia e giustizia”.