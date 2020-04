Giovedì 23 aprile 2020 - 12:32

Covid-19, Bonaccini: prossime ore decisive su scelte riapertura

Già dal 27 aprile alcune attività, aspettiamo linee guida

Bologna, 23 apr. (askanews) – La maggior parte delle attività potranno ripartire dopo il 4 maggio, ma già dal 27 aprile in alcuni settori le aziende potranno aprile. “Le prossime ore saranno decisive” per avere l’autorizzazione del governo e soprattutto per avere “le linee guida nazionali”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso del Filo diretto della giunta sul canale di Lepida Tv.

“Ieri abbiamo avuto la cabina di regia con il governo e il comitato tecnico presieduto da Colao che ha fornito indicazioni per le riaperture – ha ricordato Bonaccini -. Avremo un ulteriore confronto domani. La fase 2 deve necessariamente ripartire” anche perché “ci sono segnali confortanti dal punto di vista della diminuzione dei decessi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei contagi”.

Però, ha precisato il governatore, “la battaglia non è ancora vinta e non sarà vinta finché non avremo il vaccino, ma con opportuni accorgimenti, garantendo ancora restrizioni da un lato” alcune attività potranno riaprire. “Vediamo se sarà possibile riaprire qualcosa già dal 27 aprile – ha aggiunto -, attendiamo comunque linee guida nazionali: sapere quali sono i comportamenti che ogni dovrà tenere a partire dal protocollo di sicurezza sul luogo del lavoro. Le prossime ore decisive per decidere come e quando ma qualcosa finalmente ripartirà e poi altro successivamente”.