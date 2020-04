Giovedì 23 aprile 2020 - 22:20

Coronavirus, Comune Napoli dona 200 mascherine per chi non sente

Sono trasparenti e cucite da una sarta partenopea

Napoli, 23 apr. (askanews) – Duecento mascherine trasparenti per chi è affetto da disabilità sono state donate all’associazione Ens Napoli (Ente nazionale sordi onlus) dal sindaco partenopeo, Luigi de Magistris. Il primo cittadino ha partecipato, con i rappresentanti delle associazioni “Ciro Vive” e “Diritto alla Salute”, alla consegna degli speciali strumenti di protezione individuale dotati di una copertura trasparente create appositamente per aiutare quanti hanno difficoltà nella comunicazione, anche a causa delle mascherine regolari che impediscono la lettura del labiale.

Le speciali mascherine sono state cucite dalla sarta napoletana Anna Novellino, che ne ha realizzate 200 di cui 160 per adulti e 40 per bambini, così come aveva richiesto la presidente dell’associazione Ens Napoli, Elvira Sepe. Le mascherine trasparenti, che lasciano visibili le labbra, già esistono, ma sono poche, costose, e spesso introvabili.

Alla consegna hanno partecipato, oltre che il primo cittadino e la presidente Sepe, Antonella Leardi (presidente Associazione Ciro Vive onlus), Maria Romano (presidente Associazione Diritto Alla Salute) e Maria De Marco, presidente Asia.