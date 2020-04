Giovedì 23 aprile 2020 - 16:36

Carlo Verdelli non è più il direttore di Repubblica

Il Cda di Gedi indicherà il nuovo direttore

Roma, 23 apr. (askanews) – Come si apprende dal sito di Repubblica, Carlo Verdelli non è più il direttore del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari nel 1976. “L’Editore – si legge sul sito – ha comunicato oggi a Carlo Verdelli che non è più il direttore di Repubblica. Il Cda di Gedi, che è in corso, indicherà il nome del nuovo direttore”. La redazione di Repubblica, appresa la notizia, si è riunita in assemblea.

Proprio oggi Articolo 21 e la Federazione nazionale della Stampa italiana avevano animato un “tweet storm” di solidarietà per Verdelli, da alcune settimane sotto scorta dopo aver ricevuto ripetute minacce da gruppi neofascisti. L’hashtag #IoStoConVerdelli era tra le tendenze di Twitter in Italia.

