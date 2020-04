Mercoledì 22 aprile 2020 - 14:37

Perché è importante sapere che il coronavirus è anche nelle lacrime

Isolato dai ricercatori dello Spallanzani

Roma, 22 apr. (askanews) – “I fluidi oculari dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2 possono contenere virus infettivi e quindi possono essere una potenziale fonte di infezione”. E’ quanto evidenzia uno studio dei ricercatori dell’Istituto Spallanzani pubblicato su Annals of Internal Medicine.

“Questi risultati – sottolinea la ricerca – evidenziano l’importanza delle misure di controllo, come evitare di toccare naso, bocca e occhi e lavarsi spesso le mani” e “l’importanza dell’uso appropriato dei dispositivi di protezione individuale per gli oftalmologi durante l’esame clinico, poiché la mucosa oculare può essere non solo un sito di ingresso del virus ma anche una fonte di contagio”.

“Inoltre – sottolineano i ricercatori – abbiamo osservato che il coinvolgimento oculare di SARS-CoV-2 può verificarsi nelle prime fasi del corso COVID-19, suggerendo che le misure per impedire la trasmissione attraverso questa via devono essere implementate il prima possibile”. Ma, chiariscono, “Sono necessari studi futuri per definire i tipi di cellule oculari umane in grado di supportare la replicazione virale e i meccanismi alla base del tropismo oculare della SARS-CoV-2”.

Mpd/Int2