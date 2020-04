Mercoledì 22 aprile 2020 - 23:14

Mafia, Anm: “Violento attacco a sorveglianza Milano”

Piena solidarietà ai colleghi, nessun attacco li condizionerà

Roma, 22 apr. (askanews) – “La magistratura di sorveglianza di Milano ha adottato una decisione relativa al differimento della pena per gravi motivi di salute nei confronti di un detenuto, secondo argomentate motivazioni. L’ordinanza è stata oggetto di reazioni e commenti che, ben lontani dalla legittima critica di ogni decisione, si risolvono in un violento attacco non solo al provvedimento (il cui contenuto è evidentemente ignorato), ma alla stessa giurisdizione ed alle sue prerogative”. Lo afferma in una nota la Giunta Esecutiva Centrale dell’Anm, che esprime “solidarietà” ai colleghi di Milano.

“Compito della giurisdizione – si legge nella nota – è applicare le norme attuative dei principi costituzionali che rappresentano un baluardo posto a presidio della Repubblica. Esprimiamo piena solidarietà ai colleghi del tribunale di sorveglianza di Milano, certi che nessun attacco condizionerà le loro decisioni”.