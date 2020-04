Mercoledì 22 aprile 2020 - 20:25

L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco chiarisce i dubbi emersi di recente sul coronavirus

L'onda di ritorno, il virus nell'acqua e nelle lacrime, il caldo e altro ancora

Roma, 22 apr. (askanews) – Ancora sappiamo poche cose del Sars-Cov-2. Nuovi studi e situazioni emergenti a volte danno qualche informazione in più, a volte creano nuovi interrogativi.

Spesso ritornano vecchi quesiti, come quello: con l’estate il virus scomparirà? L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ordinario di igiene all’Università di Pisa ha risposto a questo ed altri interrogativi: che cosa è successo a Singapore? Il virus nelle acque reflue è pericoloso? E nelle lacrime? Sembrano diminuire i casi gravi, il virus è diventato meno aggressivo? Partiamo dalla questione più lontana, ma che può essere un campanello d’allarme. Singapore, un modello di successo, che sembrava aver imbrigliato il nuovo coronavirus è alle prese con una ondata di contagi, migliaia in pochi giorni, focolai partiti dai dormitori dei lavoratori migranti, una realtà finora dimenticata che ha riportato al lockdown: ‘In tutte le situazioni socialmente fragili – sottolinea Lopalco – c’è un grosso rischio di focolai. Il problema sono gli assembramenti e se sono fuori controllo, nel senso che per esempio sono cittadini che non rientrano in nessun tipo di statistica, che non hanno assistenza sanitaria, come possono essere i lavoratori migranti che transitano nel Paese, questo aumenta il rischio. Dai primi dati a Singapore il problema pare questo: cittadini stranieri, manodopera a basso costo che dorme e vive in condizioni abitative di certo non ottimali’.

Un distinguo preliminare va fatto per inquadrare la situazione: ‘Singapore e l’Italia hanno due situazioni diverse. Singapore aveva bloccato l’epidemia sul nascere, perché ha un sistema di monitoraggio e di ricerca dei contatti molto efficiente, hanno dei sistemi di rilevamento con telecamere, un sistema di sorveglianza della popolazione molto dettagliato. E grazie a questo sistema di sorveglianza hanno bloccato l’epidemia sul nascere. Probabilmente ci sono dei gruppi della popolazione che non riescono a controllare ed è da lì che si sviluppa poi il contagio. In Italia la situazione è diversa, perché comunque il virus è presente nella popolazione generale. Noi non siamo in una situazione di casi zero, dove evitare che arrivino i casi da fuori’. Ciò premesso, resta il fatto che ‘bisogna tenere sotto controllo tutte le situazioni di affollamento abitativo, soprattutto se queste situazioni non sono supportate da controlli, assistenza sanitaria o altro’. Quindi, situazioni fragili come gli accampamenti abusivi o ad esempio, i ‘ghetti’ dei braccianti al Sud? ‘Sono situazioni da porre sotto attenzione, ad esempio in Puglia – dove l’epidemiologo guida la task force regioanle per l’emergenza coronavirus – abbiamo casi del genere, le Asl con l’aiuto delle associazioni stanno facendo operazioni di controllo. Si va, si misura la temperatura, si cerca di verificare se ci sono situazioni di pericolo. Ma neanche a dirlo: l’ideale ovviamente sarebbe regolarizzare tutte queste persone e situazioni. E’ fuori di dubbio. Sarebbe un’operazione di sanità pubblica importante. Laddove c’è una popolazione debole, bisogna stare più che attenti e cercare di migliorare le loro condizioni’. Un virus che potrebbe anche spingerci ad essere socialmente migliori? ‘Tutti speriamo sempre in un mondo migliore. Fin dall’inizio stiamo ripetendo che dopo questa pandemia ne usciremo tutti migliori, è una speranza che ci portiamo’.

Altra questione nuova, emersa in studi recenti: la presenza del virus nelle acque reflue, a Parigi come a Roma e Milano… ‘non è un motivo di preoccupazione. Invece il virus nelle acque reflue sarebbe opportuno andarlo a ricercare: la ricerca nelle acque reflue potrebbe far evidenziare una circolazione sommersa del virus, e quindi rivelare in anticipo la presenza di eventuali focolai sottotraccia. Una spia. Infatti, il monitoraggio di acque reflue si usa per altre malattie, come ad esempio il virus della poliomielite. Sarebbe bene usarlo anche per il Sars-Cov-2’. Una buona notizia quindi.

E il virus nelle lacrime (altro nuovo studio) ? ‘E’ una cosa che non cambia certo la modalità di trasmissione. Non vedo come potrebbe cambiare qualcosaà Non devo piangere addosso a qualcuno? Nel momento in cui il virus si trova in circolo nel corpo, lo troveremo probabilmente in tutti i fluidi biologici, più o meno efficiente come trasmissione. Queste scoperte sono importanti evidenze scientifiche, laddove confermate, ma non hanno un ruolo importante nelle misure di prevenzione. Che dobbiamo proteggere gli occhi – ricorda il professor Lopalco, come è conosciuto sui social – già lo sappiamo, perché il virus entra attraverso le congiuntive, come tutti i virus respiratori. Ecco perché in ospedale i medici indossano occhiali o visiere, perché si devono difendere da una situazione infettiva. Non cambia nulla – aggiunge – rispetto a quello che abbiamo detto fino ad oggi: le persone in situazioni normali non devono andare in giro con le visiere, così come non devono andare in giro con le tute protettive’.

Meno casi gravi, meno malati nelle terapie intensive, il virus è meno aggressivo? ‘Ho paura che sia solo un’impressione, legata ad una diluizione dei casi e non ad una diminuzione dell’aggressività del virus. Diminuisce la circolazione del virus, percentualmente diminuiscono i casi gravi, e non solo: sembrano diminuire quelli gravi perché ora cerchiamo di più il virus e riusciamo anche a trovare i casi meno gravi. E’ più una percezione che una reale diminuzione della virulenza del virus. Valutare una diminuzione della virulenza è molto complesso. Servono studi virologici per capirlo, non ci possiamo basare solo sull’osservazione dei casi’. Ma un virus può diventare meno aggressivo moltiplicandosi i contagi? ‘Questo può anche accadere per un adattamento del virus, ma più spesso accade per l’adattamento dell’ospite, cioè è la popolazione umana che si abitua al virus. Quindi, man mano che si sviluppa un’immunità, che può essere totale o parziale, il virus circola ma fa meno danno. Però, per arrivare a questo ci vuole tempo. Ecco perché le pandemie hanno almeno due ondate. Dopo due ondate si comincia a stabilire questo tipo di equilibrio. Al momento siamo molto lontani dal raggiungerlo. Noi abbiamo rallentato la prima ondata, e con questa il bilancio delle vittime, e dobbiamo prevenire la seconda ondata, perché è chiaro che una volta dovesse arrivare un vaccino sicuro ed efficace è chiaro, il gioco cambierebbe’.

Ritorna la domanda/ speranza: il virus si attenuerà col caldo? ‘Ancora non abbiamo evidenze sull’effetto dell’aumento delle temperature. Le osservazioni sull’andamento della stagionalità di malattie da coronavirus (e non gli studi sui coronavirus) ci dicono che d’estate c’è un’attenuazione. Non vuol dire che il virus scompare. Ma ci sono meno possibilità di contagio: la gente sta fuori, meno assembramenti all’interno, contatti diminuiscono, situazioni che arginano la diffusione. Non abbiamo evidenze su questo nuovo virus: non possiamo dire se questo accadrà’.

E l’impatto delle temperature più alte sul virus? ‘Trenta gradi – fa notare Lopalco – per un virus non sono nulla, a 37 gradi si moltiplica: la temperatura corporea è la temperatura ottimale per la sua moltiplicazione. I virus sono sensibili al calore ma non parliamo delle nostre temperature medie estive fra i 20 e i 30 gradi, non abbiamo 40 gradi ogni giorno. Ci vogliono temperature molto più elevate’. In realtà, tutti gli interrogativi sul tema per l’epidemiologo hanno un difetto di fondo ‘e si rischia di avvitarsi in un discorso che non funziona. Perché non si deve pensare che il virus stia nell’aria, arriva il caldo e lo uccide . Non è così. Il virus sta nelle persone. Quello che il clima può fare, eventualmente, è innanzitutto tenere le persone all’aria aperta e non dentro, nei luoghi chiusi. L’altro effetto del caldo può essere sulle goccioline che noi emettiamo all’esterno. Su queste goccioline un clima caldo e secco potrebbe abbatterne l’efficienza, oppure se il virus cade su una superficie e c’è una forte irradiazione solare, sulla superficie il virus non resiste. Sono tanti piccoli elementi che porta con sé la stagione estiva e che eventualmente possono contribuire a rallentare i contagi. Non è il discorso a quanti gradi il virus sopravvive, 40-50 gradi. Il virus lo portano in giro le persone’.

‘In genere queste piccole cose, gente fuori, irradiazione solare sulle superfici, fanno osservare durante l’estate una diminuzione della circolazione degli altri virus, ma questo – ricorda Lopalco – è un virus pandemico, è completamente diverso: non sappiamo come si comporterà. Ovviamente speriamo che succeda anche con il Sars-Cov-2. Tutti lo speriamo ma – ribadisce – questo è un virus pandemico’; ovvero ‘è un virus per il quale la popolazione non ha anticorpi, non ha immunità, il virus ha di fronte a sé delle praterie e non sappiamo come si comporterà con questo ospite (noi) che è la prima volta che incontra’.

