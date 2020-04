Mercoledì 22 aprile 2020 - 10:04

“La Fase 2 sarà molto più complicata, oggi si decide” (la ministra De Micheli)

"Iniziamo a fare le valutazioni complessive"

Milano, 22 apr. (askanews) – Sulla ripresa delle attività dal 4 maggio “oggi iniziamo a fare le valutazioni complessive. Mancano poche ore alle decisioni sulle modalità per conciliare la voglia di tornare a lavorare di quasi tutti gli italiani e l’esigenza di essere protetti. Poche ore e sarà chiaro il profilo delle riaperture, oggi avviamo la discussione su modalità e date”. Così Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a Circo Massimo di Radio Capital.

“La verità è che se siamo prudenti nel prendere le decisioni – ha spiegato – è perché siamo consapevoli che qualunque scelta condizionerà la vita non dei prossimi mesi ma quella dei prossimi anni, quindi andiamo prima fino in fondo all’analisi perché fare errori condizionerebbe intere generazioni. Se prendiamo un giorno in più lo facciamo per questo motivo. La Fase 2 sarà molto più complicata di quella precedente”.

Red/Rar/Int5