“Il crocifisso è scandalo e pazzia” (Papa Francesco)

Messa mattutina a Casa Santa Marta

Roma, 22 apr. (askanews) – Gesù crocifisso è “scandalo e pazzia” e i cristiani che lo contemplano hanno capito che “lì c’è tutta la scienza, tutto l’amore di Dio, tutta la saggezza cristiana”.

Così Papa Francesco nell’omelia della messa mattutina a Casa Santa Marta.

Francesco, riferisce Vatican News, ha commentato il dialogo tra Gesù e Nicodemo contenuto nella lettura odierna, il Vangelo di Giovanni al capitolo 3, sottolineando che “è un vero trattato di teologia: qui c’è tutto. Il kerygma, la catechesi, la riflessione teologica, la parenesi à c’è tutto, in questo capitolo”.

“Quanta gente, quanti cristiani passano il tempo guardando il crocifisso…”, ha detto in particolare il Papa, “e lì trovano tutto, perché hanno capito, lo Spirito Santo ha fatto capire loro che lì c’è tutta la scienza, tutto l’amore di Dio, tutta la saggezza cristiana. Paolo parla di questo, spiegando che tutti i ragionamenti umani che lui fa servono fino a un certo punto, ma il vero ragionamento, il modo di pensare più bello, ma anche che più spiega tutto è la croce di Cristo, è Cristo crocifisso che è scandalo e pazzia, ma è la via. E questo è l’amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. E perché? Perché chiunque creda in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. L’amore del Padre che vuole i suoi figli con sé”.

