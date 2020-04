Mercoledì 22 aprile 2020 - 13:59

Earth day, ministro Costa: economia post Covid green e circolare

"Mettendo al centro l'ambiente e contrastando climate change"

Roma, 22 apr. (askanews) – “Già prima del Covid, che ha colto tutti di sorpresa, avevamo iniziato un percorso, partito con la legge clima e la legge di stabilità, con importanti contenuti economici e risorse significative, perché si era già intuito in Italia che bisognava cambiare paradigma mettendo più risorse per il green deal e per l’economia circolare”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, intervenendo questa mattina in collegamento video su RayPlay alla maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet, per la 50° edizione dell’Earth Day nella sessione “L’economia post Covid. Cambiare l’economia. Se non ora quando?”.

“Il Covid è una tragedia ma non dobbiamo fermarci e dobbiamo considerarlo un punto di ripartenza; sappiamo che i tentativi di blocco europeo da parte di alcune nazioni, penso alla Polonia che voleva sospendere green deal, sono stati bloccati perché tutti abbiamo fatto squadra. Siamo prossimi ad approvare il Def, il prossimo Cdm lo metterà al centro dell’attenzione, lì dentro si costruisce l’orientamento politico e tecnico dell’economia che stiamo disegnando, lì dentro c’è tanto green, che va poi riempito con delle norme che gli danno forza, perfettamente in linea con il percorso europeo”, ha continuato Costa.

(segue)