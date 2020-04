Mercoledì 22 aprile 2020 - 16:24

Coronavirus, Franceschini: governo pensa a un bonus vacanze famiglie

Fare grande investimento sul turismo italiano

Roma, 22 apr. (askanews) – “Un incentivo, un ‘bonus vacanze’ in Italia che consenta, da una parte di dare liquidità e sostegno alle imprese del settore, e dall’altro di aiutare le famiglie con reddito medio-basso ad andare in vacanza avendo un sostegno economico”. E’ una delle misure di sostegno che pensa il governo per favorire la ripartenza dell’industria del turismo in Italia fortemente colpita dalle conseguenze del coronavirus. Ad annunciarla è stato oggi, nel corso del question time alla Camera, il ministro per i Beni culturali e il turismo Dario Franceschini. La quantificazione del bonus, ha poi aggiunto, “è oggetto di dibattito all’interno del governo in questi giorni. L’obiettivo è aiutare il turismo italiano perché- ha poi spiegato il ministro – è evidente che se l’assenza del turismo internazionale durerà per un tasso lungo di tempo, è altrettanto evidente che per la stessa ragione gli italiani non andranno all’estero in vacanza. Per questo bisogna fare un grande investimento sulle vacanze italiane”.

Franceschini ha confermato che la ripresa del turismo internazionale e di quello nazionale “sarà molto lenta. Misure sono state già adottate ma andranno estese anche temporalmente in base alla durata della crisi dei singoli settori che non sarà uguale per tutti. Abbiamo introdotto nei primi provvedimenti – ha poi ricordato – i voucher che hanno evitato che le agenzie di viaggio e gli alberghi restassero schiacciati tra i clienti che chiedevano i rimborsi per le prenotazioni saltate e i fornitori di servizi che invece chiedevano di essere pagati. Non voglio annunciare misure che sono in fase di preparazione per non creare aspettative che poi non si è in grado di soddisfare completamente ma con il ministero dell’economia stiamo discutendo ed io sto chiedendo l’estensione del credito di imposta sulle locazioni di alberghi e strutture recettive, un credito di imposta che sia relativa alla perdita di fatturato di quest’anno rispetto all’anno passato e delle misure che estendano le tutele ai lavoratori stagionali”.